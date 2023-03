Moschino show, il surrealismo è aristo-punk

Per la prossima stagione Jeremy Scott cita Dalì tra maxi borchie e tailleurs eleganti

Sembrano liquefarsi come nei dipinti surrealisti di Salvador Dalì gli abiti disegnati da Jeremy Scott per il prossimo autunno-inverno di Moschino. Una moda aristo-punk, intervallata da elementi chic e royal come le parure di cristalli che decorano colli, braccia e volti mentre le spille oversize e gli orli sembrano sciogliersi addosso alle modelle.

In passerella sfila l’esercito delle bellissime: Stella Maxwell, Adut Akech, Cara Taylor, le super top ci sono tutte. Il capo coperto da scenografiche creste punk, indossano i must-have di Moschino: dalle giacche biker ai classici tailleur, con i bottoni dorati e il lettering del brand che sembrano fondersi, mentre la borsa con il simbolo della pace si scioglie a ogni passo, così come il pied-de-poule che si liquefa.

Teatrale, con elementi late 80s, la donna Moschino sfida le convenzioni ora ricoperta di borchie ora indossando un ball gown di tulle con una cascata di cristalli rovesciati sopra. Tra i pezzi chiave l’abito con le frange in stile anni Venti, le cappe regali e il bolero di piume indossato su un abito ricoperto di mini cristalli. Nel parterre gli ospiti applaudono convinti. Tra loro Rosa Chemical e Chiara Francini, che Moschino ha recentemente vestito sul palco di Sanremo, la modella Ashley Graham, J Balvin, Lana Condor e Mia Kalifa. (di Federica Mochi)