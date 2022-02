Mossa (Banca Generali): "Non vedo spazi per grandi acquisizioni"

"Oggi pensare a operazioni di dimensioni significative fra Banca Generali e altri player è complicato. Tutti hanno modelli distributivi diversi. In questo momento non vedo spazi per fare grandi operazioni. Ovviamente sceglierà l'azionista se portarli avanti o meno. Piccole operazioni sono un po' più probabili". Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, in conferenza stampa per presentare il piano strategico al 2024. "Qualsiasi opportunità verrà considerata nell'interesse di tutti i nostri stakeholder".

In ogni caso, ha continuato, "siccome 'piccolo è bello' non tiene più, l'esigenza di crescere in modo significativo è la priorità assoluta per tutti".

"Preferisco non commentare questo tipo di discussioni. Siamo concentrati a centrare i nostri obiettivi, lasciamo le discussioni agli altri". Ha continuato così Mossa rispondendo a chi gli chiedeva un commento sullo scontro fra i grandi soci di Generali, azionista al 50,17% della banca.

Banca Generali, ha continuato, "sta andando straordinariamente bene, siamo fra le realtà più profittevoli del gruppo e sono molto contento di avere il brand Generali alle spalle. E' positivo avere il Leone nel nostro brand, perché riusciamo a creare delle sinergie e dei business soddisfacenti per entrambi".