Mostra cinema Venezia, a Colin Farrell e Cate Blanchett la Coppa Volpi

La Coppa Volpi maschile della Mostra di Venezia 2022 è andata all'attore irlandese Colin Farrell, per il film 'The Banshees of Inisherin' di Martin McDonagh (Irlanda), storia di amicizie e di rotture dai risvolti scioccanti, ambientata su una remota isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda. "Non me lo aspettavo, ed è meraviglioso, è un momento davvero speciale. Grazie ad Alberto (Barbera, ndr) e ai giurati", ha detto Colin Farrell in collegamento da Los Angeles. "Mi dispiace non essere presente, ma non mi lamento perché sono qui perché sto lavorando", ha detto l’attore, che è stato premiato per il film 'The Banshees of Inisherin' di Martin McDonagh (Irlanda), storia di amicizie e di rotture dai risvolti scioccanti, ambientata su una remota isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile della Mostra del Cinema di Venezia 2022 è stata assegnata all'attrice australiana Cate Blanchett, protagonista nei panni di una direttrice d'orchestra molestatrice, del film 'Tar' di Todd Fields (Stati Uniti). "E' un onore ricevere questo premio a Venezia, un festival meraviglioso perchè invita il pubblico ad andare nelle sale cinematografiche", ha detto l'attrice.

"Questo film è stata per me un'esperienza straordinaria che mi ha cambiato enormente la vita non solo come attrice ma come essere umano - ha aggiunto Blanchett - Grazie a queste esperienza che è stata e continua ad essere straordinaria. Ringrazio il regista, tutto il cast del film e la mia famiglia che mi è stata accanto durante le riprese. E poi vorrei dire grazie a tutte le persone che fanno musica nel mondo, che ci ispirano con le loro note, che ci aiutano a vivere meglio, specie negli ultimi due anni".