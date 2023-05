Mostre: a Milano 'Jonas Mekas. Cinema is young!', omaggio al regista lituano

Cineteca Milano inaugura la mostra 'Jonas Mekas. Cinema Is Young!' a cura di Francesco Urbano Ragazzi che in Italia conclude 'Jonas Mekas 100!', il programma internazionale di iniziative promosse dal Lithuanian Culture Institute per celebrare il centenario dalla nascita del regista fondatore del New American Cinema Group.

'Cinema is young!' è il punto di arrivo di un percorso itinerante che ha attraversato la penisola da Roma a Napoli, passando per Bologna, Pesaro e Venezia. È inoltre, secondo le parole dei curatori, il capitolo finale di una trilogia dedicata all’artista: "Se la mostra appena conclusa al Mattatoio di Roma aveva un carattere retrospettivo e quella al Padiglione dell’Esprit Nouveau di Bologna si concentrava sul simbolo dell’albero, il progetto che abbiamo pensato per la Cineteca di Milano ha l’obiettivo di evidenziare la posizione di Mekas nella storia del cinema occidentale".

Allestita nelle sale del MIC - Museo Interattivo del Cinema, la mostra enfatizza la natura allo stesso tempo cinematica, educativa e relazionale dello spazio espositivo. Una selezione di film, video, serie fotografiche e documenti che esemplificano la settantennale produzione del regista sono esposti all’interno della vasta collezione dell’istituzione milanese. L’opera di Mekas è presentata così come un punto nodale nel percorso che dalle origini del cinematografo si spinge verso le nuove frontiere del digitale.

La mostra si espande anche nelle due sale della Cineteca di Milano attraverso una rassegna di film a cura di Matteo Pavesi e Francesco Urbano Ragazzi. Inoltre, la Cineteca di Milano ha scelto di regalare al grande filmmaker Jonas Mekas una rassegna in 21 titoli intitolata "Per Mekas. Classici in omaggio al mondo di Jonas Mekas" che comprendono film che lo stesso regista ha conosciuto nel suo lavoro di filmmaker, a cui si è ispirato, di cui ha condiviso i temi o da cui ha addirittura preso le distanze (anche di questa rassegna trovate di seguito il calendario).

Da segnalare l'evento speciale che anticipa la mostra venerdì 14 aprile alle 20:30 al Cinema Arlecchino, dove verrà proiettato 'Fragments of Paradise' di K.D. Davison. Vincitore del Premio per il Miglior Documentario alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2022, il film racconta la straordinaria vita di Mekas attraverso un appassionante scavo nell’archivio dell’artista.