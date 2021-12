MOTF: il nuovo marchio premium di SHEIN è già la tendenza dell'inverno 2021

Milano, 1 Dicembre 2021. Con l'arrivo dell'autunno torna la voglia di acquistare maglioni soffici e cardigan in grado di avvolgerci in un caldo abbraccio. Non c'è niente di meglio della lana per evitare di soffrire il freddo e sfoggiare un look sempre elegante e raffinato, ma questo è anche un tessuto che purtroppo costa moltissimo. Acquistare un maglioncino in cachemire è il sogno di moltissime donne e finalmente adesso è possibile realizzarlo senza essere costrette a spendere delle cifre esorbitanti! SHEIN ha infatti lanciato il suo nuovo marchio premium, MOTF, che sta già spopolando e ha conquistato migliaia di donne. Questo brand, che si distingue per l'alta attenzione alla qualità delle materie prime e all'impiego di materiali sostenibili, è ormai già la nuovissima tendenza dell'inverno 2021. La prima collezione MOTF infatti comprende capi in lana e cachemire: maglioncini, cardigan e capispalla soffici ed avvolgenti, dei quali è praticamente impossibile non innamorarsi!

SHEIN: lo shopping online super conveniente

SHEIN è una catena di moda cinese ormai conosciutissima anche in Italia, per via della sua competitività a livello di prezzi e dell'ampia varietà di prodotti presenti nel catalogo. Specializzata in modo particolare in abbigliamento e calzature, SHEIN permette di acquistare qualsiasi capo ad un prezzo veramente irrisorio e riceverlo comodamente a casa. In un primo momento il grande limite di questa catena di moda cinese era costituito dalla lentezza delle spedizioni: d'altronde i prodotti arrivando dalla Cina devono compiere un tragitto bello lungo. Attualmente però SHEIN è riuscita a superare anche questo ostacolo: in moltissimi casi quello che si ordina arriva nel giro di una settimana e questo non ha fatto altro che migliorare ulteriormente la reputazione del brand.

MOTF: il brand premium di SHEIN che punta alla qualità

MOTF è il nuovissimo marchio premium lanciato di recente da SHEIN, che con questo brand ha deciso di aprirsi ad un'avventura del tutto nuova. La particolarità di MOTF è tutta nella qualità dei capi, che sono realizzati con materie prima selezionate e sostenibili. A differenza dunque della classica t-shirt che si può trovare su SHEIN ad un prezzo irrisorio ma che nella maggior parte dei casi è realizzata in acrilico, MOTF propone esclusivamente capi in tessuti di qualità.

Non a caso, la prima collezione autunno-inverno di questo brand contempla maglioncini e cardigan in cachemire e lana: tessuti che come sappiamo molto bene hanno un costo più elevato ma che vantano anche una qualità assolutamente differente.

MOTF: la qualità ad un prezzo sempre accessibile

Naturalmente, non si può pretendere che i capi firmati MOTF abbiano dei prezzi ridicoli come quelli di altre maglie presenti su SHEIN, perché come abbiamo appena detto la qualità è decisamente più elevata. Nonostante questo, però, sorprende il fatto che SHEIN abbia deciso di mantenere una politica ben precisa sui prezzi anche per quanto riguarda il nuovo marchi premium. I costi sono ovviamente un po' più alti, ma rimangono ugualmente accessibili: niente cifre da urlo dunque, nemmeno per il maglioncino in cachemire che si è sempre sognato e che finalmente si può avere!

