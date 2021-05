Moto3, brutto incidente per Dupasquier in qualifiche al Mugello

E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze

Brutto incidente per Jason Dupasquier nelle qualifiche in Moto3 al Mugello dove domani si corre il Gp d'Italia. Un incidente multiplo ha coinvolto Dupasquier, Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba. Lo svizzero Dupasquier è rimasto a terra sull'asfalto ed è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale Careggi di Firenze.

A ricostruire l'accaduto Jeremy Alcoba che ha spiegato la dinamica dell'impatto: Dupasquier sarebbe caduto in uscita dall'Arrabbiata 2, rimanendo al centro della pista, ed è stato poi colpito alle gambe dalla moto di Sasaki.