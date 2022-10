MotoGp Malesia, Martin in pole: Bagnaia cade ma è nono

Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso in 1.57.790, nuovo record della pista di Sepang, davanti a Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc Marquez con la Honda

Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio della Malesia di Motogp. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso con il miglior tempo in 1.57.790, nuovo record della pista di Sepang, davanti a Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc Marquez con la Honda. Male il leader del mondiale Francesco Bagnaia che ha chiuso nono dopo la caduta negli ultimi minuti di qualifica, mentre Aleix Eespargarò è decimo e Fabio Quartararo solo dodicesimo. Bene invece Marco Bezzecchi che chiude con il quarto tempo seguito da Alex Rins e Luca Marini. Quindi Franco Morbidelli e Maverick Vinales.

Giornata non positiva per il francese Fabio Quartararo che nelle qualifiche si è procurato una piccola frattura al dito medio della mano sinistra a causa di una scivolata. Il francese della Yamaha era apparso dolorante e con il ghiaccio sulla mano in fase di qualifiche.