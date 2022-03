MotoGp Qatar 2022, Bastianini vince con Ducati

Enea Bastianini con la Ducati vince in Qatar e la MotoGp 2022 inizia sul circuito di Losail con un successo tutto italiano. Il pilota riminese del team Ducati Gresini, al primo successo nella classe regina, ha tagliato il traguardo davanti al sudafricano Brad Binder, Ktm, e allo spagnolo Pol Espargaro, Honda.

Ai piedi del podio Aleix Espargaro, Aprilia, quinto lo spagnolo della Honda Marc Marquez. Settima e ottava piazza per le Suzuki con Joan Mir e Alex Rins. Chiude nono il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Cadute invece per Francesco Bagnaia, Ducati, e Jorge Martin.