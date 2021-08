MotoGp Silverstone, Pol Espargaro in pole davanti a Bagnaia

Pol Espargaro conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Lo spagnolo della Honda gira in 1'58"889 precedendo Francesco 'Pecco' Bagnaia con la Ducati di soli 22 millesimi e il leader del mondiale il francese della Yamaha Fabio Quartararo di 36.

Quarto tempo per lo spagnolo della Ducati Jorge Martin che precede i connazionali Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaro (Aprilia). Ottavo tempo per Valentino Rossi, in sella alla Yamaha Petronas.