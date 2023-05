MotoGp Spagna, Binder vince la sprint davanti a Bagnaia

Lowes in pole in Moto2, Oncu in pole in Moto3 e Fenati 4°

Brad Binder vince la gara sprint del Gp di Spagna. Il sudafricano della Ktm si impone a Francesco 'Pecco' Bagnaia che, con la migliore delle Ducati, si lascia alle sue spalle l'australiano Jack Miller (Ktm) e lo spagnolo Jorge Martin (Ducati). Quinto posto per l'Aprilia del portoghese Miguel Olivera che precede gli spagnoli Dani Pedrosa con la Ktm e Maverick Vinales su Aprilia e il francese della Ducati Johann Zarco. Marco Bezzecchi (Ducati), oggi nono al traguardo, resta in vetta alla classifica mondiale con 65 punti, 3 in più di Bagnaia e 17 in più di Vinales.

Lowes in pole in Moto2 - Sam Lowes conquista la pole position del Gp nella classe Moto2. Il pilota inglese, in sella a una Kalex ferma i cronometri sul tempo di 1'40"750 precedendo lo spagnolo Pedro Acosta e il connazionale Jake Dixon di poco più di mezzo secondo. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, 7° a +0.836. Decimo Tony Arbolino a poco più di un secondo da Lowes.

Oncu in pole in Moto3 e Fenati 4°- Il turco Deniz Oncu su Ktm conquista la pole position nel Gp di Moto3 con il tempo di 1'45"668. Alle sue spalle gli spagnoli e compagni di marca Ivan Ortolà a 115 millesimi e David Munoz a 297 millesimi. Quest'ultimo è protagonista nell'ultimo giro di una brutta caduta, senza gravi conseguenze, ma che richiede l'intervento dell'ambulanza. Quarto il migliore dei piloti italiani Romano Fenati (Honda, +0"316).