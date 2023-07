Motonautica, dal 29 giugno al 2 luglio il Campionato del Mondo Uim a Rodi Garganico

Rodi Garganico torna ad essere la capitale mondiale della motonautica. Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio, infatti, il Porto Turistico di Rodi Garganico ospiterà il Campionato del Mondo UIM Off shore Classe 3-D-5000 e il Campionato del Mondo UIM Monocarena Classe V2. I piloti iscritti al Mondiale dimostreranno tutto il loro valore e daranno spettacolo davanti alle spiagge di Rodi, con grande fermento e attesa da parte del pubblico che, come ogni anno, ha dimostrato con la sua presenza di apprezzare il valore sportivo di questa disciplina. Dopo le riunioni e le prove tecniche di giovedì 29 giugno, dal 30 si inizia a scendere in acqua con le prove libere al mattino e Gara 1 (lunga) alle ore 15 per il Campionato Mondiale UIM Class V2 e alle 16:30 per il Campionato Mondiale UIM – Campionato Italiano Class 3D/5000.

Il Campionato Mondiale UIM Class V2 torna in acqua sabato 1 luglio alle ore 16:30 per Gara 2 (corta), mentre domenica 2 luglio ci sarà il gran finale. Alle ore 15:00 si terrà Gara 3 (corta) del Campionato Mondiale UIM Class V2, mentre alle 16:30 toccherà a Gara 2 (corta) per il Campionato Mondiale UIM – Campionato Italiano Class 3D/5000. Al termine delle gare si terrà, poi, la cerimonia di premiazione.

Ma non ci sarà solo la motonautica a caratterizzare la settimana di Rodi Garganico. Il Porto Turistico, infatti, allieterà i presenti anche con spettacoli di moto d’acqua e jet surf alla Banchina di Levante, gare di barche elettriche, spettacoli musicali, dj set ed esibizioni con fuochi pirotecnici. Ci saranno anche le esibizioni di salvataggio in acqua delle unità cinofile della Scuola Italiana “Cani Salvataggio” della Puglia e dell’Abruzzo. La giornata finale di domenica 2 luglio, inoltre, si aprirà alle 5 del mattino con il “Concerto all’alba sulla spiaggia rodiense” di Francesco Mastromatteo che si esibirà con il suo violoncello sulla spiaggia adiacente la Piazza del Mare.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Rodi Garganico. Durante la settimana sono previste attività ed iniziative in merito alla campagna “Allenati contro la violenza”, voluta dalla Regione Puglia per prevenire la violenza di genere. L’evento, inoltre, è finanziato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato allo sport per tutti.