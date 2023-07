Motonautica, Schepici e Petroni su Tommy One per il record mondiale Messina-Vulcano-Messina

Nuovo tentativo di record mondiale per il campione di motonautica Maurizio Schepici, che nella sua città natale tenterà il nuovo primato sul tratto Messina-Vulcano-Messina con l’imbarcazione Tommy One. Insieme a lui, per tentare di migliorare il record già ottenuto nel 2020, ci sarà Mario Petroni. Il tentativo di record si terrà nelle acque messinesi tra l’8 e l’11 giugno alla presenza di Vincenzo Iaconianni (Presidente della Federazione Italiana Motonautica) e sarà uno dei tanti appuntamenti della manifestazione MeMar (Messina Mare), promossa dall’Assonautica provinciale di Messina, con la partecipazione dell’amministrazione comunale. Al villaggio allestito sul lungomare cittadino interverranno il Sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e molte altre autorità sportive ed istituzionali, che seguiranno da vicino il tentativo di Schepici e Petroni. Partenza e arrivo del tentativo di record, sarà la Marina del Nettuno di Messina.

"È un grande onore per me e per Mario -ha detto Schepici- sapere che tanti personaggi importanti seguiranno il nostro tentativo di record. Sono molto contento anche per la mia Messina, che vivrà un evento così prestigioso». Un vero e proprio ritorno a casa, quindi, per il messinese Schepici, già campione del mondo di motonautica nella categoria endurance gruppo B e vice campione del mondo gruppo A, detentore di 4 record Mondiali, pluripremiato a Venezia con il Leone D’oro, Cavallo D’oro Rai, Palma D’oro ad Assisi e nominato Ambasciatore di sport nel mondo. Io e Mario Petroni -ha aggiunto Schepici- ci stiamo preparando con grande meticolosità. Lui, del resto, è un pilota esperto: abbiamo un buon feeling e conosce bene il Tommy One".

Durante il tentativo di record Schepici, Petroni e tutto il team Tommy One sarà supportato da Davide e Ivo Blandina, che insieme a Nautica Femminò fornirà ai due campioni tutti i supporti necessari per affrontare la sfida in alto Mare. La famiglia Catanzaro fornirà, invece, supporto e assistenza sanitaria per tutto l’evento. Lo staff di Tommy One sarà ospitato da Pietro Franza nel Royal Palace Hotel, facente parte della Framon Hotel Group.