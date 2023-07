12° Raduno Suzuki: al via le iscrizioni

Suzuki apre le iscrizioni per il suo dodicesimo raduno.

Si svolgerà sabato 23 novembre 2023 il 12° Raduno Suzuki, per l’occasione la filiale italiana della Casa di Hamamatsu ha scelto come teatro dell’evento la Garfagnana, location situata nella provincia di Lucca tra le Alpi Apuane e l’Appennino tosco-emiliano.

Tanti i personaggi famosi che prenderanno parte a questo evento, da Carolina Kostner alla velocista Francesca Lollobrigida, plurimedagliata alle Olimpiadi, presenti anche Gianluca Pozzati, Campione italiano di Triathlon e una rappresentativa di atleti Azzurri della Federazione Italiana Rugby.

Potranno partecipare al 12° Raduno tutte le Suzuki con trazione integrale 4x4

Non sono previsti limiti per modello o anno di produzione, così come non è richiesta alcuna esperienza in off-road.

Diversi i percorsi proposti, il primo tracciato, quello FUN, alterna tratti asfaltati a facili sterrati, il secondo, l’Explore, ha una difficoltà media, la partenza è prevista da Il Ciocco, teatro di splendide bagarre di rally, con giri panoramici attorno al Lago di Vagli e alla Valle del Serchio, un itinerario che consentirà anche di inserire le ridotte permettendo così ai partecipanti di mettersi alla prova.

Ogni tracciato è segnato in modo chiaro, lo staff Suzuki sarà presente per aprire e chiudere la carovana in modo che tutti possano giungere in tempo a destinazione.