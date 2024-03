Sono poco più di 16 milioni gli italiani che nell’ultimo anno si sono trovati con l’auto danneggiata dopo averla lasciata parcheggiata.

Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, è emerso che il danno complessivo stimato è pari ad oltre 13 miliardi di euro.

L’entità media del singolo danno subito ha sfiorato i 730 euro, anche se sono emerse delle differenze a livello territoriale.

A livello nazionale nel Sud/Isole il valore è stato inferiore alla media e pari a circa 564 euro, nel Nord Ovest invece ha raggiunto gli 830 euro e addirittura gli 874 euro nel Nord Est.

Gli italiani, però, non solo si sono visti danneggiare la propria auto, ma hanno causato a loro volta dei problemi agli altri automobilisti tanto che, secondo l’indagine commissionata da Facile.it, sono più di 3 milioni e mezzo (9%) gli individui che hanno ammesso, in fase di manovra o parcheggio, di aver urtato un’altra vettura senza che il proprietario fosse presente.

Ma non sempre gli italiani sono corretti, dall'indagine è emerso anche che, sebbene 7 su 10 (70,2%) si siano comportati in maniera corretta, circa 767.000 persone (22,1%) sono andate via senza lasciare alcun riferimento; la percentuale sale al 27,2% tra il campione maschile.