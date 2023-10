180.000 visitatori in 10 giorni per la prima edizione di GIMS QATAR 2023

E’ stata la prima volta che il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra si è tenuto al di fuori della Svizzera, fin dalla sua nascita nel 1905.

Ambientato presso il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), il salone dell'auto si è svolto dal 5 al 14 ottobre e ha visto la presenza di 30 espositori che hanno svelato 12 anteprime mondiali e 29 novità regionali.

Saad Bin Ali Al Kharji, Vice Presidente di Qatar Tourism, ha dichiarato: "Siamo lieti di aver guidato gli sforzi per portare in Qatar una delle esposizioni più prestigiose dell'industria automobilistica e di aver dimostrato la capacità del Qatar di ospitare eventi su larga scala. Le nostre strutture per eventi e congressi all'avanguardia, le politiche di viaggio semplificate e l'offerta di ospitalità molto ampia, rendono il Qatar la scelta ideale per le aziende che necessitano di una destinazione internazionale per i loro eventi. Inoltre, la celebrazione dell'eccellenza automobilistica, che ha avuto luogo a Doha in più location, dimostra l'unità di intenti e l’adesione totale del Paese alla visione condivisa di promuovere il Qatar sulla scena internazionale".

Sandro Mesquita, CEO del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra , ha dichiarato: "Il nostro Salone di Ginevra ha permesso per molti anni al “meglio” dell'industria automobilistica di connettersi, condividere idee e ispirare il futuro del settore. E' stato anche il luogo in cui si è potuto ammirare quella che chiamiamo “l’eccellenza automobilistica". Che si tratti di un marchio di lusso che mostra la sua ultima hypercar, di una start-up che fa il suo ingresso sul mercato o di una grande casa automobilistica globale che svela la sua strategia di elettrificazione, se avviene a Ginevra si assicura una grande risonanza a livello mondiale. Questo è quello che rappresenta l’essenza del Salone di Ginevra. Ma questo è anche il significato di GIMS. Ovunque e in qualsiasi momento si svolga un evento “marchiato” GIMS, si caratterizza per la medesima qualità. Questa prima edizione di GIMS Qatar ne è una chiara testimonianza".

Il GIMS Qatar riaprira i battenti a novembre del 2025.