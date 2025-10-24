circle x black
24 ottobre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
Dopo il reveal della nuova Omoda 4, è stata svelata anche la versione Ultra. Omoda 4 Ultra ha fatto il suo debutto ufficiale all'evento "OMODA DREAM DAY" in occasione dell'International User Summit OMODA & JAECOO 2025.

L’OMODA DREAM DAY ha trasformato il concetto di lancio prodotto in un’esperienza immersiva, concepita come una vera e propria base di esplorazione del futuro. L’allestimento, disegnato attorno a una scenografia a forma di “X”, ha incarnato la filosofia vera del marchio: incrociare tecnologia, stile e libertà creativa.

Tecnologia e comfort: la guida del futuro

Omoda 4 si presenta con un abitacolo “smart”, dominato da un grande display verticale, trasforma l’auto in uno spazio digitale mobile, perfettamente in linea con la digital lifestyle attitude della Generazione Z.

Il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) porta la guida automatizzata al livello 2+, garantendo sicurezza e supporto in ogni situazione: dallo stress del traffico urbano alle lunghe percorrenze autostradali.

Omoda 4 è un veciolo studiato per i giovani consumatori di oggi che sono attenti ad ogni dettaglio. Ad esempio il generoso spoiler posteriore presente e l’affilato splitter anteriore conferiscono un assetto equilibrato e ribassato ottimizzando l’aerodinamica e migliorando la stabilità di guida alle alte velocità.

Come il badge esclusivo “ Cyber ” che diventa un segno distintivo di appartenenza e personalità unica del suo proprietario.

