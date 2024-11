TUCANO URBANO sceglie EICMA, l’esposizione internazionale più importante per il settore delle due ruote, per presentare in anteprima HYPERLINK, il suo primo casco integrale urbano, omologato P/J ECE 22.06, con mentoniera removibile e visiera ultrawide.

“Siamo molto orgogliosi, spiega Florian Martin, direttore marketing di MANDELLI Group, di tenere a battesimo in EICMA il nostro primo casco modulare urbano. E sottolineiamo ‘urbano’ perché nella progettazione abbiamo curato ogni dettaglio per coprire le esigenze di chi usa le due ruote in città. Quindi, per prima cosa, abbiamo voluto che la visuale fosse la più amplia possibile per dare la possibilità di tenere sott’occhio qualsiasi pericolo; in secondo luogo, abbiamo reso la mentoniera removibile in funzione della praticità: il nostro HYPERLINK si può infatti facilmente riporre nel sottosella o nel bauletto, anche insieme a un altro casco. Il che è davvero una bella comodità per chi viaggia in coppia o ha mille appuntamenti e non vuole portarsi dietro il casco”.

HYPERLINK è disponibile nei colori Matt Black, il Matt Light Grey e il Glossy Nardo Grey.

HYPERLINK può essere acuistato con la predisposizione al Bluetooth by MIDLAND, in alternativa con l’interfono SMARTCOM by MIDLAND integrato, studiato soprattitto pensato per l’utente urbano che approfitta degli spostamenti per smaltire le telefonate.