A Cortina Audi RS e-tron GT ice race edition

Audi e Cortina nuovamente insieme per un’anteprima italiana. In occasione della tappa ampezzana della Audi FIS Ski World Cup femminile, la centrale Piazza Roma ospita l'Audi RS e-tron GT ice race edition.

Si tratta di un'edizione limitata per un'edizione speciale della Granturismo a elettroni realizzata in serie limitata a 99 esemplari per l’Europa.

La vettura è stata è stata sviluppata da Audi Sport GmbH, divisione sportiva dei quattro anelli e si caratterizza per avere un look esclusivo e da un inedito livello di personalizzazione digitale. L'Audi RS e-tron GT ice race edition è mossa da un powertrain full electric da 646 CV e 830 Nm di coppia con una trazione integrale quattro elettrica. Le prestazioni sono impressionanti, si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in appena di 11 secondi.

La Granturismo a elettroni sarà realizzata con una tiratura limitata in 99 esemplari