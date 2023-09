A Doha si scaldano i motori per il GIMS Qatar 2023

Qatar Tourism, in collaborazione con il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (GIMS), è pronto ad accendere la passione automobilistica del Qatar con l'edizione inaugurale di GIMS Qatar, in programma dal 5 al 14 ottobre 2023.

Con una superficie di oltre 10.000 m2 presso il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), la mostra ospiterà 31 rinomati marchi automobilistici, tra cui Toyota, Lexus, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, BMW, KIA, Audi, McLaren, Mercedes-Benz, Vinfast, Chery e molto ancora.

GIMS Qatar è pronto a presentare le ultime innovazioni del settore con oltre 10 anteprime mondiali e oltre 20 anteprime regionali.

Sua Eccellenza Saad Bin Ali Al Kharji, Vice Presidente di Qatar Tourism, ha dichiarato: "GIMS Qatar sta ponendo le basi per quella che promette di essere l'esperienza automobilistica più prestigiosa e influente in Medio Oriente. Dare il benvenuto al mondo al festival automobilistico per eccellenza è una testimonianza del nostro impegno nel creare esperienze indimenticabili per residenti e visitatori. Ospitare eventi su larga scala e riconosciuti a livello mondiale come GIMS Qatar esemplifica il nostro impegno per la nostra visione strategica di diventare la destinazione in più rapida crescita in Medio Oriente entro il 2030”.

Sandro Mesquita, CEO di GIMS, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di accogliere una prestigiosa schiera di espositori all’edizione inaugurale del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra in Qatar. Per oltre un secolo, GIMS è stato in prima linea nel presentare innovazioni e tecnologie automobilistiche. Oggi, GIMS è entusiasta di espandere la propria eredità in Medio Oriente, avventurandosi per la prima volta fuori Ginevra, collaborando esclusivamente con un paese dinamico e progressista come il Qatar”.

GIMS Qatar sarà aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 22:00 e il sabato dalle 10:00 alle 22:00.

L'evento vedrà l'ingresso gratuito durante i giorni feriali e a pagamento durante i week end. I biglietti, anche quelli a ingresso gratuito, sono disponibili sul sito Virgin Megastore.