A La Thuile una tappa straordinaria del Truck Jeep

Jeep sosta in Valle d’Aosta con il suo spettacolare Truck Jeep.

A La Thuile, il Truck Jeep ha attirato la curiosità di centinaia di turisti e appassionati, un’occasione perfetta per permettere loro di saggiare le qualità dinamiche e in off-road della nuova Jeep Wrangler ma anche dell’intera gamma 4xe Plug-In Hybrid.

Il Truck Jeep è un autoarticolato con livrea nera e logo 4xe che in soli quaranta minuti grazie a un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo di 1.200 m2 ed è dotato di due pareti a LED e di una wall box per ricaricare i SUV Jeep 4xe. Tra le sue peculiarità la presenza di un ponte alto 9 metri e dotato di basculante con una pendenza di 45°.

Jeep: spazio espositivo al Montana Lodge & SPA

Una struttura che coniuga un design contemporaneo e materiali innovativi, l’arredamento interno esalta la bellezza della natura circostante. Il Montana Lodge & SPA rispetta la natura in quanto il suo sistema di riscaldamento a biomassa è altamente efficiente, l’impianto elettrico si avvale di pannelli solari per riscaldare l’acqua e l’illuminazione è quasi esclusivamente a LED.

Una location perfetta per Jeep e per la sua filosofia Zero Emission Freedom, il brand specializzato nel fuoristrada punta a divenire il principale marchio mondiale di SUV elettrificati grazie all’introduzione di quattro nuovi modelli completamente elettrici che saranno presentati nel Nord America e in Europa entro la fine del 2025.