MG Motor conclude il primo trimestre del 2025 con un record assoluto totalizzando 15.438 unità, con un incremento di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente raggiunge la quota di mercato del 3,45%.

Solo a marzo MG ha venduto in Italia ben 6.616 unità che portano il brand a sfiorare il 4% di quota mercato.

Andrea Bartolomeo – Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato:”Abbiamo identificato il 2025 come l’anno della complessità e il primo trimestre ce lo ha confermato con tutta l’incertezza che il settore automotive sta vivendo. Nonostante tutto il mercato abbia dato segni di ripresa, le performance di MG sono state incredibilmente brillanti, raggiungendo target straordinari. Avere una gamma ampia e articolata come la nostra è sicuramente un vantaggio ma anche una difficoltà nella gestione di tutte le carline e avere le nostre vetture al top nei segmenti di appartenenza ci rende ancora più orgogliosi. La prima frazione della corsa si è conclusa, ma il bello deve ancora venire, tanti nuovi modelli e novità ci aspettano in questo 2025".

MG ZS, MG HS e MG3 ai vertici nelle vendite delle rispettive categorie.

Nel mese di marzo il gradino più alto del podio nel segmento C SUV a benzina viene raggiunto da MG HS mentre l’innovativa tecnologia MG Hybrid+ ha premiato una super vendita delle versioni MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+.