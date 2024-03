Milano ha ospitato l’evento di anteprima italiana al pubblico “ Audi A3 allstreet, l’ovunque è qui ”. In un momento di grande e repentino cambiamento senza precedenti, le città sono più che mai rappresentazioni della trasformazione sociale in corso e spesso riflettono le sfide e le opportunità del nostro tempo su quello che può definirsi “l’essere urbano”.

Audi percorre questo cambiamento anche con i suoi prodotti più urban con un nuovo crossover compatto, progettato e costruito per essere una soluzione urbana, per muoversi all’interno di una città moderna e in continua evoluzione proprio come Milano.

La Nuova Audi A3 allstreet e la nuova gamma A3 da maggio presso la rete Audi Italia.

Durante la serata oltre a Massimo Faraò, Direttore Marketing di Audi Italia che ha fatto gli onori di casa ai numerosi ospiti della serata come l'attore e regista Francesco Mandelli e la splendida voce di Clara, cantautrice emergente che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo dopo la vittoria a Sanremo Giovani.