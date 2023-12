A novembre buono il mercato delle due ruote, flessione nel mondo dei ciclomotori

Il 2023 si conferma comunque l’anno migliore dal 2011 per il mercato, che si proietta a superare le 330mila unità immatricolate

Con un solido +15,2%, sono le moto a sostenere il mercato delle due ruote a motore di novembre che, malgrado una flessione importante dei ciclomotori, chiude ancora in positivo.

Il 2023 continua così a confermarsi come l’anno migliore dal 2011 per l’andamento delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori in Italia.

È questo il quadro che emerge dal comunicato stampa sull’andamento del mercato mensile diffuso in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Il mercato cumulato delle due ruote nel 2023 continua a crescere a doppia cifra: +16,07% e 327.866 unità venute.

Riguardo invece il mercato delle due ruote elettriche, l’esaurimento degli incentivi statali paralizza la situazione che chiude novembre con una flessione del 63,68%. Si tratta del peggior risultato dell’anno con soli 544 veicoli messi in strada.

Alla luce infine della discussione parlamentare in atto sulla revisione del Codice della strada, ANCMA ha infine auspicato “l’accoglimento del pacchetto di richieste per promuovere ulteriormente l’utilizzo delle due ruote che l’associazione ha sottoposto al Governo, anche in considerazione del trend positivo delle vendite”.