A ottobre Volvo cresce ancora (+10%), vendite trainate da modelli elettrici

Non si ferma la corsa di Volvo Cars che a ottobre ha registrato il quattordicesimo mese consecutivo di crescita: infatti il mese scorso le vendite globali hanno raggiunto quota 59.861 unità pari a un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi 10 mesi del 2023 il marchio svedese - controllato dai cinesi di Geely - ha venduto 569.019 auto, ovvero il 18% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

A trainare la crescita di ottobre - spiega la casa - è stato ancora l'andamento positivo dei modelli elettrificati Recharge con trazione completamente elettrica o ibrida plug-in, che hanno rappresentato il 36% di tutte le Volvo vendute nel mondo. in particolare le vendite di modelli completamente elettrici sono cresciute del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e hanno costituito il 18% delle vendite complessive, contro il 12% dell'ottobre 2022.

A livello di macroregioni in Europa le vendite di modelli Volvo sono salite a 24.892 unità (+13%) con una quota di modelli Recharge pari al 55% delle vendite in questa area geografica. Negli Stati Uniti, l'incremento è stato del 19% annuo per un totale di 11.296 auto con vendite di vetture a trazione completamente elettrica aumentate del 49% mentre la quota dei modelli Recharge è stata del 27%.

Il difficile momento del mercato cinese si è tradotto in un andamento invariato rispetto all'ottobre dell'anno scorso, con un totale di 15.041 autovetture. A ottobre la XC60 è risultata il modello Volvo più venduto, con un totale di 20.212 unità, seguita dalla XC40, 17.022 unità e dalla XC90 con 7.961 esemplari consegnati.

Ma a rafforzare l'offerta a zero emissioni di Volvo nel futuro prossimo - con un focus particolare sul mercato cinese - contribuirà la nuova EM90, la prima monovolume di lusso completamente elettrica del marchio svedese. Il modello che sarà presentato in anteprima mondiale il 12 novembre, punta a offrire una esperienza di design, qualità e benessere 'alla scandinava' grazie "all'abitacolo più spazioso e versatile mai proposto da Volvo" pensato per i viaggi, ma anche come spazio per rilassarsi e svagarsi o per lavorare.

La EM90 - che sarà commercializzata inizialmente in Cina - è una 6 posti con poltrone singole che nella seconda fila di sedili possono offrire funzione di massaggio, opzioni di ventilazione e riscaldamento individuali, tavolini e porta-bicchieri integrati.