Abarth 500e vince il prestigioso Autonis design award

Abarth 500e è stata eletta dai lettori della rivista specializzata “Auto Motor und Sport” la migliore auto elettrica per quanto concerne design e innovazione.

Con il 65,1% dei voti, la Abarth 500e è il primo modello completamente elettrico del Marchio dello Scorpione, una EV che si è aggiudicata il premio “Autonis” nella categoria “Minicar”.

Si tratta della diciottesima edizione del premio Autonis, quella che si è svolta nel 2023 ha coinvolto 105 novità di design automobilistico suddivise in 11 categorie, sono stati oltre 14.500 i lettori votanti.

“Auto Motor und Sport” è una delle riviste autonomistiche tedesche più importanti in Germania, il consenso dei lettori rappresenta dunque un grande riconoscimento perché traccia le tendenze nell’automotive.

Abarth 500e incarna tre pilastri fondamentali del marchio

• Prestazioni

• Stile

• Sound.

In termini di prestazioni la batteria da 42 kWh è abbinata a un potente motore elettrico da 155 cavalli che le consente di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in soli 7 secondi, lo Stile è quello unico che caratterizza i modelli del marchio dello Scorpione, con una variante green e con tanti elementi che abbiano design e sportività, mentre per il Sound grazie al Sound Generator, il caro e coinvolgente timbro del 4 cilindri in linea turbo che anima le Abarth con motore a combustione interna viene qui perfettamente riprodotto, all’esterno e all’interno dell’abitacolo.

Il Centro Stile Abarth ha saputo intrecciare lo spirito racing degli interni con un look esterno audace e ricco di dettagli curati, gli inserti in Alcantara nel cruscotto, sedili sportivi e volante, rappresentano l’espressione di una qualità che non accetta compromessi.