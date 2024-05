Al via porte aperte per la Fiat Nuova 600 Hybrid

Dopo il lancio della versione a zero emissioni questo weekend 'Porte Aperte' nella rete di vendita Fiat per la Nuova 600 Hybrid, due giorni in cui il pubblico potrà provare la nuova versione ibrida del modello che segna il ritorno del brand nel segmento B, 'terreno' di elezione di modelli iconici, dalle utilitarie degli anni Cinquanta alle più recenti 127, Uno e Punto. Nella versione ibrida la nuova Fiat va ad offrire una opzione elettrificata anche su quei mercati dove la transizione ai modelli BEV procede più lentamente.

La 600 Hybrid è equipaggiata con una tecnologia ibrida, che oltre a garantire un’esperienza di guida estremamente fluida e con una mobilità elettrica non solo in città a una velocità inferiore a 30 km/h, garantisce minori emissioni e più rispetto per l’ambiente, oltre a meno inquinamento acustico. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico, anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni di 109g di CO2 ai vertici della categoria. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 10,5 secondi e l’erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell’unità elettrica. Merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

Nonostante dimensioni contenute (4,17 metri di lunghezza) la Nuova Fiat 600 Hybrid offre dimensioni interne generose con la possibilità di ospitare comodamente 5 persone, con il vano portaoggetti anteriore migliore della categoria e un bagagliaio con 385 litri di capacità. Molti i dettagli destinati a migliorare la qualità della vita a bordo come la cromoterapia: la Nuova Fiat 600 è la prima compatta a offrire questa possibilità di selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l'ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi.Con Stellantis Financial Services, la nuova 600 Hybrid - offerta in versione base e La Prima - è disponibile sul mercato italiano con un canone a partire da 99 euro al mese in caso di permuta e la possibilità di un leasing con un tasso a partire da 3,99%.