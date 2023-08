Alcantara incanta Monterey Car Week 2023

La Monterey Car Week è uno dei raduni automobilistici più prestigiosi del mondo, in occasione di questa manifestazione Alcantara e Czinger Vehicles hanno collaborato nuovamente per l'edizione 21C Blackbird con interni esclusivi e realizzati su misura.

Alcantara, è stata protagonista anche degli interni di altre vetture di grande fascino, a partire dalla Pininfarina Battista edizione Nino Farina.

La Monterey Car Week è stata una grande occasione per Alcantara per presentarsi come come marchio di lusso unico e partner automobilistico privilegiato dalle case automobilistiche, in particolare anche quelli realizzati in nero e verde per la Rimac, che ha presentato la nuova Nevera Time Attack, per arrivare alla McLaren con il modello 750S e la nuova Solus GT in edizione limitata di sole 25 unità