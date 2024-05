Alcantara ancora una volta trionfa per qualità dei suoi prodotti e capacità di personalizzazione.

In occasione della diciottesima Esposizione Internazionale dell’Automobile di Pechino, Alcantara ha esposto le ultime sue personalizzazioni.

Una realtà che rappresenta la scelta preferenziale di molti brand tra cui:

• Hongqui

• BMW

• Zeekr

• Bentley

• Lotus

• Hyundai.

La BMW XM esposta al Salone dell’Auto di Pechino ha interni completamente rivestiti in Alcantara e un raffinato cielo in rilievo tridimensionale con motori geometrici irregolari, per un effetto estetico che esalta la profondità.

La Geely Zeekr 009 è una monovolume premium completamente elettrica, che al Salone si presenta con una delicata lavorazione a laser degradante in Alcantara grigio ghiaccio sui pannelli portiere.

Alcantara e Bentley: dalla Mulliner Batur alla Flying Spur Azure

Alcantara firma il debutto in Cina Bentley firmando la Mulliner Batur, primo veicolo completamente elettrico del Marchio inglese. Ha interni personalizzati, l’azienda italiana è intervenuta anche nella realizzazione dei poggiatesta e del cielo della Flying Spur Azure.

Innovativa ma anche e soprattutto sostenibile, Alcantara è stata la prima azienda industriale italiana e tra le prime al mondo a raggiungere la neutralità carbonica nel 2009.

L’industria automobilistica cinese sta crescendo, i marchi asiatici puntando al raggiungimento di nuovi traguardi anche qualitativi.

Alcantara in qualità di ambasciatrice del “Made in Italy” crea un ponte tra due Paesi lontani, portando l’estetica italiana nel frenetico mercato cinese. Lusso e innovazione, un mix perfetto per creare nuove sinergie tra culture profondamente differenti.