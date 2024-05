Alessio Scutari nuovo managing director di Peugeot Italia

. Novità al vertice di Peugeot in Italia, con la nomina di un nuovo Managing Director per il Brand francese a partire dal 1° maggio.

Alessio Scutari avrà infatti la responsabilità di dare piena attuazione all’elettrificazione della gamma Peugeot che vedrà in vendita, entro il 2024, ben 12 modelli di vetture e veicoli commerciali elettrici, puntando a diventare il marchio leader nel mercato elettrico europeo entro il 2025.

Scutari dovrà sviluppare gli eccellenti risultati di Peugeot in Italia facendo leva sui nuovi prodotti lanciati recentemente, come Peugeot 208 e 2008, quelli attualmente in fase di lancio come il nuovo Peugeot 3008 e il nuovo Peugeot 5008 e la E-408.