Alexandre de Senarclens è il nuovo Presidente della Fondazione ”Comitato Permanente del Salone Internazionale dell’Automobile”

I membri della Fondazione ”Comitato Permanente del Salone Internazionale dell’Automobile” di Ginevra, hanno eletto all’unanimità Alexandre de Senarclens come nuovo Presidente. Succederà a Maurice Turrettini, giunto alla fine del proprio mandato dopo 12 anni.

”Siamo lieti di poter contare su Alexandre de Senarclens, un Presidente esperto e fortemente motivato, che rafforzerà e farà progredire il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra”, ha commentato Sandro Mesquita, Direttore Generale del GIMS (Geneva International Motor Show). ”Alexandre de Senarclens non solo possiede una vasta rete di contatti in ambito nazionale ed internazionale, ma ha anche una grande esperienza politica: qualità ideali per guidare la Fondazione e proiettare il GIMS nel futuro”.

Il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, dal 1905 rappresenta un trampolino di lancio per il futuro della mobilità.

”Sono onorato di accettare la Presidenza di un evento così prestigioso, che contribuisce alla reputazione internazionale di Ginevra e ha un grande impatto sull’economia regionale e sul settore automobilistico nazionale. Per le Case e i loro importatori, rappresenta una vetrina eccezionale per presentare le innovazioni tecnologiche del settore. Oggi lo staff del GIMS è fortemente motivato nell’organizzazione di due saloni: il primo a Doha quest’autunno, l’altro a Ginevra alla fine del mese di febbraio 2024”, ha dichiarato Alexandre de Senarcles. ”Sono entusiasta di poter contribuire alla visione strategica del GIMS e di entrare a far parte del Consiglio della Fondazione. Ringrazio i suoi membri, così come il Comitato, per la fiducia riposta nei miei confronti”.