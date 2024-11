Alfa Romeo 33 Stradale riceve il prestigioso premio indetto da Ruoteclassiche, il “Best in Classic 2024”.

Un riconoscimento che celebra le auto che nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica dell’intero settore.

Undici categorie, tutte accomunate da quell’indissolubile legame tra passato e presente, tra eleganza e sportività.

Alfa Romeo 33 Stradale, Reloaded

Alejandro Mesonero, Head of Alfa Romeo Design, che ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di ricevere questo prestigioso riconoscimento assegnato alla 33 Stradale da parte di Ruoteclassiche. Il progetto della 33 Stradale è il risultato del coraggio e di un pizzico di sana follia di un team eccezionale. Sono questi gli ingredienti che trasformano i sogni in realtà. Il progetto vuol essere un omaggio al capolavoro di Franco Scaglione del 1967 e, nel contempo, anticipare alcuni tratti distintivi dei futuri modelli Alfa Romeo. Il risultato è un autentico manifesto di ciò che il Marchio italiano può fare e farà in termini di stile ed esperienza di guida”.

L’esclusiva supercar italiana ha vinto nella categoria “Reloaded”, una fuoriserie che richiama nell’estetica, quella della storica antenata, la Tipo 33. Una vera icona degli anni ’60, ancora oggi considerata una delle più belle auto di tutti i tempi.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, tutti personalizzati. Una due posti “secchi” frutto di un processo artigianale esclusivo che ricalca quello delle storiche officine dei famosi carrozzieri italiani degli anni Sessante.

Questa la motivazione ufficiale della giuria: “La nuova 33 Stradale è un’auto che riesce a essere un manifesto per il futuro e allo stesso tempo un omaggio al passato. Le sue linee ricalcano quelle tracciate nel 1967 eppure parlano di oggi, di nuove tecnologie e nuove propulsioni. Linee che danno forma a un sogno, diventato realtà solo per 33 appassionati del Marchio”.