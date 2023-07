Alfa Romeo 4C Designer’s Cut: esemplare unico

Alfa Romeo 4C compie 10 anni.

Una leggera quanto esclusiva coupé, una due posti secchi, pura, che nasce per esaltare il piacere di guida su strada e in pista, Alfa Romeo 4C rappresenta tutta la sportività del Marchio del Biscione.

È uscita fuori produzione nel 2020, per gli appassionati e collezionisti, la 4C rappresenta sempre un oggetto da collezionare, un modello dotato di trazione posteriore, motore in posizione centrale e telaio in materiale composito.

Per celebrare il decimo anniversario della coupé italiana, il dipartimento Heritage di Stellantis ha ideato e sviluppato il progetto Alfa Romeo 4C Designer’s Cut.

Sarà così realizzato un esemplare unico, speciale, personalizzato da Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager, una instant classic che farà battere nuovamente il cuore agli amanti del marchio italiano.

Alfa Romeo 4C Designer’s Cut sarà commercializzata come esemplare unico

Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager ha dichiarato: “Stiamo vivendo una transizione verso l'elettrico per cui c’è un forte richiamo al motore endotermico, alla macchina pura, e la gente vuole avere un ricordo di questo mondo. La 4C è davvero un Instant Classic la cui forza attrattiva risiede nell’essere un’auto molto naturale nello stile e nelle proporzioni. E ancora oggi vanta sia una forte riconoscibilità estetica, richiamando alcuni elementi fondamentali della 8C Competizione, sia un corredo tecnologico di prim’ordine tanto che ancora oggi è l’unica vettura di questo segmento ad avere una monoscocca centrale in fibra di carbonio. Tutto ciò ha contribuito a creare un alone di interesse verso la 4C, come dimostrano i tantissimi club in giro per il mondo dedicati a questa “supercar democratica”, come venne soprannominata al lancio in quanto il suo costo era modesto rispetto ai numerosi e pregiati contenuti offerti”.