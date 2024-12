La nuova Alfa Romeo Junior è stata eletta dai lettori di Auto Motor & Sport Sweden, Auto dell’Anno.

Con il 26% del totale dei consensi, la compatta del Biscione ha conquistato un prestigioso riconoscimento sul mercato svedese. La nuova Alfa Romeo Junior è pronta per essere commercializzata anche in Svezia.

Rami Kittila, Country Manager Alfa Romeo in Svezia: "L'entusiasmo e l'attenzione che la nuova Alfa Romeo Junior ha generato ancora prima del suo lancio sono un risultato che ci ha davvero impressionato. È una chiara dimostrazione della capacità del modello di trasferire passione italiana ed innovazione tecnologica in modo coinvolgente".

Un modello che al suo lancio ha fatto a lungo parlare di sé per via di un design nettamente dirompente con la produzione attuale e per la disponibilità di una motorizzazione elettrica.

Alfa Romeo Junior è disponibile anche con diverse alimentazioni ibride

La configurazione Ibrida 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo), ha una potenza di 136 CV ed è la prima vettura nel suo segmento di mercato ad essere disponibile anche con trazione integrale Q4.

La Junior a zero emissioni invece, è disponibile in due livelli di potenza:

• Elettrica da 156 CV per un’autonomia fino a 410 km

• Veloce da 280 cavalli, versione che rappresenta l’apice della sportività di Alfa Romeo.

Il crossover del Marchio del Biscione è tra le sette finaliste anche del Car of the Year 2025.

Una giuria di esperti giornalisti dell’automotive provenienti da 23 Paesi, sono pronti a eleggere la vincitrice di un premio prestigioso e ambito.

La vincitrice del Car of the Year 2025 sarà proclamata il 10 gennaio 2025 in occasione del Salone di Bruxelles.