A pochi mesi dal lancio, l'Alfa Romeo Junior ha già superato ogni previsione commerciale, registrando oltre 22.000 ordini. Un risultato che conferma l’attrattiva del nuovo modello e l’efficacia della strategia del marchio.

Tra gli ordini ricevuti, spicca un dato significativo: il 21% dei clienti ha scelto la variante 100% elettrica (BEV), dimostrando un crescente interesse verso l’elettrificazione anche nel segmento delle compatte sportive.

L’arrivo della versione ibrida Q4 segna inoltre un passo strategico per l’espansione globale del brand: Alfa Romeo Junior è pronta a debuttare in Giappone e Australia, due mercati dal forte potenziale per il Biscione.

Le dichiarazioni di Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha commentato con entusiasmo i risultati ottenuti:

“All’inizio dell’anno, al Salone di Bruxelles, avevamo fissato un obiettivo ottimistico di 20.000 unità entro fine gennaio. Superare questa soglia è la prova della bontà del progetto e dell’ottimo lavoro della nostra rete di concessionari. Siamo grati a tutti coloro che hanno scelto Junior e ora ci concentriamo sul suo debutto in Giappone e Australia. Qui, insieme a Giulia, Stelvio e Tonale, Junior sarà protagonista di una nuova fase di crescita per Alfa Romeo.”

L’entusiasmo per Alfa Romeo Junior non si limita solo a questo modello. Il suo successo sta infatti rafforzando l’intera gamma, Giulia, Stelvio e Tonale, che continuano a rappresentare nel mondo i valori distintivi del marchio: italianità, sportività e passione.

Con risultati in costante crescita e un’espansione internazionale mirata, Alfa Romeo Junior si conferma una scommessa vincente, pronta a ridefinire il segmento delle compatte premium