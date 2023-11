Alfa Romeo Stelvio eletta la Miglior Auto per Dirigenti

In occasione dei MissionFleet Awards l’Alfa Romeo Stelvio è stata eletta “Miglior auto per dirigenti”, un riconoscimento che sottolinea come il benefit aziendale continui a rappresentare un tratto distintivo per il middle e l’high management.

La cerimonia di presentazione si è svolta a Milano, Alfa Romeo Stelvio è il primo SUV del marchio del Biscione ad aggiudicarsi questo prestigioso premio, un modello che ha prevalso per stile, sportività e tecnologia.

Secondo una recente analisi condotta da Dataforce, nel primo semestre 2023 Alfa Romeo ha registrato numeri record per una crescita costante, sono oltre 2.450 le immatricolazioni per un incremento del 50% delle vendite rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Si conferma così il Brand nel segmento premium che cresce di più anno su anno, con immatricolazioni addirittura raddoppiate da gennaio a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2022 con una quota di mercato che sale di 0,7 punti percentuali raggiungendo a ottobre l’1,8%.

Alfa Romeo Stelvio è leader nel segmento D-SUV

Una quota superiore all’11,2%, un risultato a cui ha contribuito anche la nuova Quadrifoglio, versione top di gamma che forte di un propulsore V6 biturbo da oltre 500 cavalli, si contraddistingue per la sua raffinatezza tecnica e per prestazioni al vertice della categoria.

La gamma Alfa Romeo, dalla Tonale allo Stelvio passando per la Giulia, esprime passione, sportività, sofisticatezza, modelli che sono coerenti con lo spirito del brand e capaci di soddisfare anche le esigenze del cliente aziendale.