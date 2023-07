Alfa Romeo Tonale entra nella flotta ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Alfa Romeo Tonale entra a far parte della flotta di vetture dell’Arma dei Carabinieri.

È stata simbolicamente consegnata presso la sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, una Alfa Romeo Tonale Hybrid che fa parte di un primo lotto di 400 unità che entreranno a far parte del parco dell’Arma tra il prossimo mese di luglio e la fine del 2024.

Un primo lotto che si affianca alle Alfa Romeo Giulia AT8 da 200 CV, per la prima volta in assoluto un C-SUV rientra tra i veicoli dei Nuclei Radiomobile.

Alfa Romeo Tonale Hybrid: alimentazione ibrida e cambio automatico

La Tonale Hybrid che andrà in forze all’Arma dei Carabinieri è spinta da un motore con alimentazione ibrida da 1.5 litri in grado di sprigionare una potenza di 163 cavalli, presente una trasmissione automatica TCT a 7 rapporti.

La sua livrea è quella tradizionale del Nucleo radiomobile, blu e rossa con tetto bianco, la carrozzeria è parzialmente blindata per la protezione dei militati, previsto all’interno dell’abitacolo una monocellula per il trasporto in sicurezza delle persone fermate.

Gli allestimenti interni sono stati ripensati e modificati per garantire il massimo comfort per i militari, previsti degli alloggiamenti specifici per riporre armi lunghe, giubbotti antiproiettile e torce ad alta visibilità.

Il sodalizio tra l’Arma dei Carabinieri e Alfa Romeo è storico e risale al secondo dopoguerra, la prima Alfa utilizzata nell’Arma è stata la 1900 M “Matta” nel 1951, a distanza di un anno, nel 1952 nasce la Gazzella con il debutto della berlina 1900.

Negli anni ’60, la Giulia fu inserita nel parco dell’Arma dei Carabinieri, modello utilizzato dal 1963 al 1968, negli anni seguirono la Alfetta 90, 75, 155, 156 e 159 fino ad arrivare alla potentissima Giulia Quadrifoglio