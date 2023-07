Alpine A110 R Le Mans: una supercar veloce ed esclusiva

Alpine A110R Le Mans è una supercar elegante e veloce.

Tanto carbonio, un design sportivo e delle Road&Track, ossia sospensioni dotate di valvole a doppio flusso con assetto regolabile in estensione e compressione, che permettono di abbassare ed irrigidire la Alpine A110R Le Mans per una maggiore stabilità in pista.

La versione speciale si riconosce grazie alla livrea bianca e blu della 24H di Le Mans.

Il richiamo al mondo sportivo è accentuato dalla doppia striscia blu che attraversa tutta la vettura per finire alle alette blu dell’alettone posteriore.

Il colore blu lo si ritrova anche sui cerchi in carbonio, mentre posteriormente, sul lunotto, è stata posizionata la “shark fin”, ossia la pinna di squalo, come riferimento alla A480 che partecipò alla gara.

Alpine A110R Le Mans: 100 esemplari

La sportiva francese sarà prodotta in soli 100 esemplari, tutti numerati singolarmente con diversi elementi che richiamano l’iconica gara, ad iniziare dalla firma ufficiale della 24 Ore di Le Mans posta sui parafanghi anteriori, sul sottoscocca laterale e sui poggiatesta dei sedili sportivi Sabelt Track, per finire all’incisione del percorso del circuito di Le Mans sull’aletta parasole.

Per questa versione speciale si è partiti dalla A110 R di serie, utilizzando lo stesso propulsore da 1.8 litri, un quattro cilindri benzina che eroga 300 CV per una coppia di 340 Nm, presente un cambio automatico a sette rapporti.

La Alpine A110 R Le Mans raggiunge la velocità massima di 285 km/h ed è capace di “bruciare” il classico 0-100 km/h in soli 3,9 secondi.

Per ora la vettura è acquistabile sul mercato francese, con gli ordini che possono essere effettuati dall’8 giugno presso gli “Alpine Centre”.