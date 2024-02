La nuova Alpine A290 è più che un semplice prototipo perché è un’auto sportiva elettrica che segna l’inizio di una nuova era per il brand francese.

Continua la messa a punto in condizioni meteorologiche estreme della Alpine A290, con temperature esterne che spesso scendono al di sotto dei -30° C. I tecnici Alpine stanno testando tutti i prototipi su strade aperte al fine di assicurare le massime prestazioni possibili.

Motore reattivo e agilità, queste le priorità in un programma di sviluppo che nasce per offrire un’esperienza di guida ottimale persino in condizioni estreme.

Al Circolo Polare Artico sono stati testati diversi dispositivi di “comfort”, dal riscaldamento al disappannamento e sbrinamento, senza tralasciare, vista l’indole sportiva della cinque porte francese, l’ESC (acronimo di Electronic Stability Control) sulla neve.

Alpine A290: livrea camouflage

Per la sua prima uscita ufficiale la A290 sfoggia una livrea camouflage originale Alpine. Confermate le dimensioni: 3,990 metri di lunghezza, 1,820 metri di larghezza, 1,520 metri di altezza e un passo di 2,530 metri.

Per i test sulla neve sono stati utilizzati pneumatici Michelin Pilot Alpine 5 ad alte prestazioni, i cerchi sono da 19 pollici.

Per gli pneumatici estivi due le proposte:

• Michelin Pilot Sport EV

• Michelin Pilot Sport S5.

Su ogni pneumatico sarà apposta una marcatura esclusiva che riprende la logica di codifica dei singoli modelli Alpine: per A290 sarà A29. Una soluzione che consentirà ai clienti di cambiare gli pneumatici con la certezza di avere sempre le stesse prestazioni.

La nuova Alpine A290 sarà svelata a giugno 2024.