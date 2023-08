Alpine A424 pronta per l’esordio in pista

Alpine A424 è la nuova hypercar che debutterà nel 2024 nel Campionato Mondiale FIA di Endurance.

Nasce grazie alla collaborazione tra i Dipartimenti Design e Racing di Alpine, la nuova A424 rappresenta il massimo sviluppo tecnologico del brand automobilistico francese, un’auto da corsa pronta a dare battaglia nel FIA WEC.

Il suo motore è stato sottoposto a dure e intense sessioni di test per verificarne l’affidabilità ma anche per raggiungere un livello di potenza tale da permettere alla A424 di competere con le principali rivali (Ferrari, Porsche, Toyota).

Il propulsore della Alpine A424 è un V6 monoturbo da 3,4 litri

Ha una potenza massima, come da regolamento, di 675 cavalli ed è abbinato a una trasmissione Xtrac. Lo scorso 5 luglio, il motore della Alpine A424 è stato acceso, svelando la sua melodia e premiando il team degli sforzi compiuti nella sua fase di sviluppo.

Il team sta lavorando attualmente, dopo aver effettuato le prime sessioni al simulatore, al software di bordo e agli pneumatici, durante una prima simulazione dei processi di gara, verranno analizzati anche altri parametri, quali telemetria, comunicazione e trasmissione dati.

Nel corso dell’estate due i rodaggi iniziali previsti per la A424 per verificarne il buon funzionamento dei sistemi, successivamente si passerà a una sessione dedicata alla configurazione della carrozzeria.

La Alpine A424 è frutto della partnership di diverse realtà leader nel motorsport

La Oreca si occuperà del telaio, la Mecachrome del motore, la Scuderia Signatech di Philippe Sinault delle attività in pista insieme agli ingegneri di Alpine Racing.

Bruno Famin, Direttore di Alpine Motorsports: “Siamo impazienti di vedere l’Alpine A424 scendere in pista. Dopo mesi di duro lavoro dietro le quinte da parte dei team di Alpine Racing insieme ai nostri partner, l’auto prenderà vita sul circuito. Il programma sta procedendo secondo i piani, con il fire-up e le prime sessioni al simulatore. Stiamo entrando in una fase in cui lo scopo è capire il pacchetto per metterlo a punto, renderlo affidabile ed ottimizzarlo da ogni punto di vista, valutando le varie opzioni tecniche. Le fasi che abbiamo già superato costituiscono solo i primi passi, il grosso del lavoro è ancora da fare. D’ora in avanti, i team di Alpine Racing e Signatech metteranno a frutto le loro rinomate competenze per lanciare uno sviluppo in crescendo nel