Alpine sbarca in Marocco con due nuovi punti vendita

Alpine apre due nuovi centri in Marocco, a Casablanca e Marrakech.

Parte da oggi la commercializzazione delle sportive A110, A110 GT e A110 S in Marocco che diventa così il quarto Paese extraeuropeo in cui è presente Alpine.

Sono in tale 145 i punti vendita Alpine nel mondo, una storia di successi dove la passione per le alte prestazioni si fonde perfettamente con un design iconico, modelli che nel motorsport hanno rappresentato innovazione e tecnologia.

Un passato glorioso che nel presente trova nel Campionato Mondiale di Formula 1, il frutto di un processo continuo di evoluzione, con il piano Revolution lanciato da Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, il Marchio francese ha raggiunto traguardi ambizioni.

A distanza di due anni, dal lancio del programma Revolution, Alpine ha registrato vendite record e raddoppiato il volume dei punti di vendita.

«Stiamo scrivendo una nuova pagina della storia del Gruppo Renault in Marocco. Diamo oggi il benvenuto ad un nuovo componente della famiglia, non certo trascurabile. Siamo lieti di introdurre nel Regno l’eccellenza e la passione per il motorsport con la famosa e iconica Marca Alpine. Gli appassionati di auto sportive e della storia della Marca potranno ora apprezzare le tre versioni della gamma A110 in Marocco e vivere emozioni che solo Alpine può offrire», ha spiegato Fabrice Crevola, Direttore Generale di Renault Commerce Maroc e Alpine Maroc.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo di Alpine in Marocco dove il settore automotive è in pieno sviluppo. Alpine si unisce alle altre Marche del Gruppo Renault, con la sua identità di auto sportive all’avanguardia dell’innovazione e le sue leggendarie A110. Con due nuovi punti vendita in Marocco e 145 nel mondo, Alpine prosegue lo sviluppo sui mercati internazionali», ha spiegato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.