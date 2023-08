Anche a luglio Jeep leader vetture 'alla spina'

In un luglio ancora positivo per tutto il mercato italiano, Jeep - secondo l’elaborazione di Dataforce - conferma il successo del percorso di elettrificazione del marchio dominando con una quota che in Italia sfiora nell’anno l’11% il mercato LEV, ossia quello dei veicoli a basse emissioni che si ricaricano con la spina, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid che equipaggia Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, e all’esordio commerciale di Avenger, il primo modello 100% elettrico.

Per Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia, "concludere anche il mese di luglio con la leadership nel comparto LEV è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra che coinvolge il team e la rete dei dealer e a una gamma sempre più completa e sempre più sostenibile. Abbiamo primeggiato nel full year 2021, nel full year 2022 e con continuità nell’anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni”. Peraltro - si sottolinea da Stellantis - questo primato sul mercato domestico 'porta la firma' di Renegade e Compass, i primi SUV Jeep Made in Italy, e di Avenger, il primo modello nella storia del brand disegnato fuori dagli Stati Uniti e più precisamente presso il Design Studio di Torino.