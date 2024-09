Andrea Crespi assume l’incarico di Vice President Sales & Service di Hyundai Motor Europe

Hyundai Motor Europe ha annunciato la nomina di Andrea Crespi a Vice President Sales & Service presso la sua sede di Offenbach, in Germania.

“Andrea Crespi ha dato un grande contributo durante il suo periodo di lavoro in Hyundai Motor Company Italy”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Con il nuovo incarico in Hyundai Motor Europe, confido in una collaborazione fruttuosa orientata alla continua crescita dell’azienda in tutto il continente”.

Crespi è stato Presidente di Hyundai Motor Company Italy dal settembre 2022

“Sono grato a Hyundai Motor Europe per questa nuova opportunità”, ha dichiarato Andrea Crespi, Vice President Sales & Service di Hyundai Motor Europe. “Il mio obiettivo sarà quello di garantire la crescita costante delle soluzioni di mobilità innovative e sostenibili di Hyundai in tutta Europa. Lavorerò a stretto contatto con il mio futuro team per raggiungere questo scopo”.