La nuova Aprilia RS 457 arriva sul mercato italiano. Una vera sportiva che racchiude in scala ridotta, la tecnologia e le prestazioni delle sorelle maggiori, RS 660 e RSV4.

È frutto di un progetto completamente nuovo che tra i suoi punti di forza vanta un ottimo rapporto peso potenza e la possibilità di essere guidata anche da possessori di patente A2. La nuova Aprilia RS 457 nasce per un utilizzo stradale ma si rivela divertente anche tra i cordoli della pista.

Aprilia RS 457: motore bicilindrico

Il cuore della nuova sportiva della Casa di Noale è un motore bicilindrico posizionato fronte marcia e raffreddato a liquido. Ha una distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro.

Sprigiona una potenza massima di 35 kW e grazie al peso a secco di 159 kg (175 kg quello in ordine di marcia), promette prestazioni esaltanti.

Il telaio è in alluminio ed ha una funzione portante con il motore, le sospensioni sono completamente regolabili.

Come da tradizione in casa Aprilia, l’equipaggiamento di serie è completo e comprende:

• acceleratore Ride by Wire

• Riding Mode su tre livelli

• trattino control regolabile ed escludibile

• cambio elettronico quick shift (a richiesta).

Per prenotare la nuova RS 457 basterà accedere al sito ufficiale Aprilia e compilare l’apposito form.

Accessibile, veloce e grintosa, la RS 457 rappresenta il giusto trampolino di lancio per entrare nell’universo motociclistico e compiere i primi passi in sella ad una moto che ha tutte le carte in regola per divertire su strada e in pista.

Ampie le possibilità di personalizzazione, la sportivissima Aprilia piacerà ai giovanissimi ma anche agli adulti, perché nelle forme ricorda la storica e indimenticabile RS.