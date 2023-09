Aprilia RS 457: la sportiva con il miglior rapporto peso/potenza nella sua categoria

Aprilia presenta la sua nuova RS 457.

Un passo storico per un Marchio da sempre punta sulla sportività, Aprilia ritorna nel segmento delle medie di cilindrata e lo fa questa volta con una bicilindrica dal grande appeal.

Si rivolge a mercati completamente nuovi e a un pubblico giovane che vuole provare l’esperienza di guidare una moto sportiva e con un’ottima ciclistica, la RS 457 è pensata per stupire.

Nel look riprende quanto già visto sulle sorelle RS, doppia carena anteriore, silenziatore sottopancia integrato nel puntale, scarico due in uno.

Il gruppo ottico anteriore è full LED e integra la firma luminosa Aprilia, la strumentazione si avvale di un quadro strumenti TFT con display da 5 pollici, i comandi al manubrio sono retroilluminati.

Con un peso a secco di 159 kg che diventano 175 con il pieno di liquido, la nuova Aprilia RS 457 ha un rapporto peso/potenza imbattibile, il massimo possibile per una moto di questa categoria.

Motore preso in prestito dalla 660 con cilindrata ridotta, forcella anteriore con steli da 41 mm e corsa da 120 mm regolabile nel precario, ABS a due canali con doppia mappa di utilizzo, cerchi da 17 pollici, pneumatici da 110/70 all’anteriore e da 150/60 al posteriore.

Completa la sua dotazione elettronica che si avvale del sistema Ride by Wire, tecnologia che aprilia ha portato per la prima volta in MotoGP con l’avveniristica RS Cube, e gestione del motore con tre mappe che intervengono su erogazione, coppia e controllo di trazione, quest’ultimo regolabile su tre livelli e completamente escludibile.

Aprilia RS 457 può essere equipaggiata a richiesta del cambio elettronico Quickshift.