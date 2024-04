Le nuove Aprilia RSV4 Factory e Tuono V4 Factory SE-09 SBK, celebrano la storica vittoria di Max Biaggi, quando il Campione italiano conquistò a Brno la prima indimenticabile vittoria della Casa di Noale nel Mondiale Superbike.

Una superbike stradale e una hypernaked, proposte in due speciali versioni, le nuove Aprilia RSV4 Factory e Tuono V4 Factory SE-09 SBK hanno una dotazione completa.

Due moto equipaggiate di serie con prese d’aria dei freni anteriori in materiale composito e con il parafango anteriore in carbonio, inoltre, sul serbatoio compare la numerazione progressiva del modello.

Nuove Aprilia V4 Factory SE-09 SBK: due edizioni speciali

Una livrea dominata dal nero con i caratteristici dettagli rossi e bianchi su cupolino, puntale, serbatoio e codone, proprio come la RSV4 che vinse la celebre corsa.

La RSV4 ha conquistato un bottino straordinario di vittorie:

• sette titoli iridati

• 3 titoli Piloti

• 4 titoli Costruttori

• 44 vittorie complessive

• 102 podi.

Le nuove Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK e Tuono V4 Factory SE-09 SBK, saranno disponibili dal mese di giugno nelle concessionarie ufficiali della Casa di Noale.

I piloti ufficiali Aprilia Racing, oggi impegnati nella massima competizione e serie del motociclismo mondiale in sella ai prototipi RS-GP di Noale, Maverick Vinales e Aleix Espargarò, hanno tenuto a battesimo la RSV4 Factory e la Tuono V4 Factory nella nuova e ammaliante livrea, in occasione del Gran Premio MotoGP delle Americhe, ad Austin, in Texas.