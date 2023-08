Ariel Atom 4R: nuovo motore Honda da 400 CV

Ariel Atom 4R è una variante ancora più estrema e veloce della già apprezzatissima Atom.

Nasce sulla base della Atom 4 ma è stata completamente rivista, la R ne eredita lo stesso telaio ma anche le scocche minimaliste, a fare la differenza è il motore, un quattro cilindri in linea di derivazione Honda Civic Type R.

Rispetto al propulsore montato sulla berlina giapponese, l’unità che equipaggia la Ariel Atom 4R è ancora più potente, sprigiona infatti una potenza massima di 406 cavalli.

Sulla Atom 4 la potenza del due litri giapponese è di 325 cavalli, la stessa in pratica della Civic Type R, sulla 4R è aumentata di oltre 80 cv, il tutto grazie anche a una pressione di sovralimentazione variata e all’utilizzo di un nuovo impianto di raffreddamento con intercooler.

Cresce anche la coppia motrice che passa da 420 a 500 Nm.

Ariel Atom 4R: prestazioni al vertice

Nel classico 0 - 100 km/h la Atom 4R impiega poco più di 2,8 secondi mentre per raggiungere i 160 km/h occorrono 6,5 secondi, la velocità massima è pari a 274 km/h.

Rispetto alla Civic Type R la trasmissione manuale a 6 marce cede il posto a un cambio sequenziale a sei marce con cambio al volante.

La Ariel Atom 4R è omologata per utilizzo stradale ma realisticamente è stata concepita per dare il meglio in pista, presenti molle e ammortizzatori Olhins che prendono il posto delle Eibach, i dischi freno sono in carbonio - ceramico con pinze a quattro pistoncini della AP Racing.

Per la massima resa in pista, è disponibile un pacchetto aerodinamico studiato per incrementare la deportanza