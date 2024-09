Il futuro della mobilità elettrica si chiama City Transformer CT-2. Si tratta di un veicolo urbano concepito pensando al futuro della mobilità, per soddisfare le esigenze delle grandi città che richiedono soluzioni versatili, ecologiche e sostenibili.

Il City Transformer CT-2 è una microvettura a due posti con disposizione 1+1, dotata di un innovativo telaio con carreggiate variabili. Può infatti passare in marcia da una configurazione stretta battezzata “City” a una più larga detta" Performance".

La prima, ideale per il traffico lento o il parcheggio, ha larghezza massima che non supera il metro, mentre la seconda, con la larghezza che passa a 1,3 metri, migliora comfort e stabilità alle velocità più elevate.

Il CT-2 dovrebbe entrare in produzione nel quarto trimestre del 2026

Il sistema propulsivo prevede una coppia di motori montati nelle ruote posteriori. La potenza massima nominale è di 15 kW, circa 20 CV, mentre quella di picco in accelerazione raggiunge i 22 kW, 30 CV. La velocità massima è di 40 km/h in modalità “City” mentre in “Performance” si possono toccare i 90 km/h.

Questo innovativo mezzo di trasporto è stato sviluppato insieme a partner come Cecomp, Bosch Software e Roding Mobility.