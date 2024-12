Hyundai amplia l’offerta della nuova Hyundai SANTA FE in Italia introducendo la versione Plug-in Hybrid, che si aggiunge alla Full-Hybrid.

La nuova Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid è configurabile in versione 5 o 7 posti e si basa sull’efficiente motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV abbinato a un motore elettrico da 98 CV alimentato da una batteria di trazione da 13.8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia che arriva a 367 Nm, con trazione integrale 4WD HTRAC.

Questo modello assicura un’autonomia al 100% elettrica fino a 54 km selezionando la modalità di guida EV.

La nuova SANTA FE si caratterizza per le linee squadrate, i fari a LED a forma di H e il cofano alto.

Seduti al volante si nota l'ampio display curvo panoramico che racchiude un cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch per il sistema di infotainment, anch’esso da 12,3’’. La tecnologia presente sull'auto include funzionalità multimediali e telematiche, tra cui Bluelink, Hyundai LIVE Services, ed Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Grazie all’Ecobonus Statale e alla promozione con finanziamento “Hyundai Plus”, la nuova SANTA FE PHEV Business 5 posti è offerta con rate da soli 329 € al mese per 35 mesi a fronte di un anticipo di 5.340 €

Due le versioni disponibili, la business che offre di serie i cerchi in lega da 18”, i fari anteriori e posteriori Full LED e il portellone posteriore elettrico e l’allestimento TOP XClass che aggiunge i cerchi in lega da 20”, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, quadro strumenti ad alta definizione da 12.3" e i sedili in pelle.