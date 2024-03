Il nuovo SUV elettrico Torres EVX è il primo ad essere lanciato sul mercato globale dopo che l'azienda ha cambiato nome da SsangYong a KGM.

Torres EVX è un mezzo dedicato all'avventuriera e grazie al suo aspetto robusto e alla grande capacità di carico, è perfetto per trasportare tutto ciò di cui il cliente ha bisogno e per vivere al meglio le attività all'aria aperta.

Kwak Jea-sun – chariman di KGM HQ - ha commentato da Istanbul: "La Torres EVX è il primo veicolo elettrico ad essere lanciato in Europa dopo che l'azienda ha cambiato nome da SsangYong a KGM. Rappresenta anche un passo storico che porta KGM ad affermarsi come un'azienda globale di mobilità. L'Europa è un mercato di grande importanza che rappresenta più del 50% delle esportazioni di KGM, oltre ad essere in forte crescita, con un aumento delle vendite di oltre il 20% dal 2022".

KGM è importata e distribuita in Italia esclusivamente dal Gruppo Koelliker

A livello globare KGM è molto attiva e intende espandere la propria quota di mercato lanciando nei prossimi mesi nuove auto tra cui tra cui un SUV di classe C, progetto denominato J120.

L'azienda coreana inoltre sta cercando di espandere e diversificare la propria rete di concessionarie in tutto il mondo, esplorando nuovi mercati come Grecia, Medio Oriente e Africa