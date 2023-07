Arriva la prima Porsche Charging Lounge

Situate in prossimità di strade ad alta densità di traffico, aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con prestazioni di ricarica molto elevate, caratterizzate da ambienti confortevoli e da un comodo sistema di addebito centralizzato dei costi di ricarica.

Così si presentano le nuove stazioni di ricarica denominate "Porsche Charging Lounge".

Chi si ferma per una ricarica veloce, serve qualsiasi modello elettrico e ibridi plug-in a marchio Porsche, può utilizzare potenze elevatissime fino a un massimo di 300 kW, ma potranno essere potenziate per garantire velocità di ricarica ancora più elevate.

Il Porsche Charging Lounge da inizio 2024 prevede colonnine di ricarica da 400 kW

Per garantire un'esperienza di sosta piacevole, nell'area lounge sono presenti moderni servizi igienici e un'ampia scelta di bevande analcoliche e snack. I pagamenti possono essere effettuati con carte di debito e di credito, nonché con Apple Pay o Google Pay.

Il sistema di pagamento centralizzato è gestito da Porsche. Grazie al Porsche Charging Service, il prezzo di ricarica è fissato in 33 centesimi per kilowattora e risulta assai contenuto come quello delle altre stazioni di ricarica rapida della rete Porsche.



"Attraverso le Porsche Charging Lounge vogliamo creare un altro importante punto di contatto durante il viaggio del cliente e dare prova di quanto possa essere comoda la ricarica per i clienti Porsche", ha dichiarato Alexander Pollich, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Deutschland GmbH. "Attendiamo con impazienza di ricevere i primi riscontri da parte dei clienti sulla loro esperienza con questo nuovo formato".

La prima Porsche Charging Lounge viene inaugurata oggi alle porte di Bingen am Rhein.